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رد غريب من الرئيس الأمريكي على سؤال يتعلق بالصين!

رد غريب من الرئيس الأمريكي على سؤال يتعلق بالصين!
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تواصل- وكالات:

فوجئ صحفيون معتمدون لدى البيت الأبيض، برد غريب من الرئيس الأمريكي جو بايدن على سؤال بشأن مشاركة الولايات المتحدة في أولمبياد بكين.

بايدن صرح أمس عقب اجتماع افتراضي مع الرئيس الصيني، في إجابة على سؤال صحفي حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي المشاركة بوفد في دورة الألعاب الأولمبية في بكين بقوله: “أنا الوفد”.

وأشار الصحفيون حسب”سبوتنيك”، إلى أنه لم يكون واضحًا ماذا قصد الرئيس الأمريكي وما إذا فهم أصلا السؤال الموجه إليه من الأساس.

كانت صحيفة “واشنطن بوست” نقلت عن مصادر أن إدارة بايدن تنوي الإعلان عن مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عام 2022.

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