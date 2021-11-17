فرص استثمار مليارية في قطاع الطيران بحلول 2030

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قالت هيئة الطيران المدني: إنها وضعت خططًا استراتيجية تستهدف فرصًا للاستثمار بالمليارات بحلول عام 2030، مع تحويل عدد من المطارات للعمل بشكل كامل اعتماداً على الطاقة المتجددة.

وأشار نائب رئيس الهيئة للسياسات الاقتصادية، علي رجب خلال جلسة نقاشية حول استدامة الطيران في معرض دبي للطيران إلى أن استراتيجية المملكة لعام 2030 تهدف إلى مرور 330 مليون رحلة ركاب سنويا وأن المؤسسة تسعى إلى توفير تجربة سفير لا مثيل لها للمسافرين، وإنشاء مركز طيران إقليمي في المملكة.

وأكد مدير عام الاستراتيجية في الهيئة المهندس محمد الخريصي، عزم الهيئة تبني مجموعة من المبادرات والبرامج التي تضمن عمليات تشغيلية صديقة للبيئة، أن كل هذه الجهود تصب في تطوير تجربة المسافر، إلى جانب استفادة جميع أنحاء المملكة من استثمارات وصفحا الخريصي بالقياسية، مؤكدًا أن خدمات هيئة الطيران السعودي هي حاليا من بين الأفضل في العالم.