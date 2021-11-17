«العدل» توضح خطوات إثبات الوصية عبر بوابة «ناجز» (فيديو)

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كشفت وزارة العدل، عن خطوات إثبات الوصية عبر البوابة الموحدة للخدمات العدلية الإلكترونية “ناجز”.

وأوضحت الوزارة، أن إثبات الوصية عبر البوابة يتم عن طريق تسجيل الدخول، ثم الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد من قائمة الخدمات الإلكترونية، ومن ثم اختيار إثبات وصية.

بعد ذلك يتم تقديم طلب جديد، واختيار توثيق وصية، ثم اختيار الجهة ثم المتابعة، وإضافة بيانات المستفيد.

وأشارت إلى أنه يتم أيضاً إضافة الوصية وبيان أعيان الوصية ورفع الوثائق، واستكمال بيانات الحقوق والالتزامات في الوصية، وأخيراً تقديم الطلب.