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توقعات الطقس.. سحب رعدية وانخفاض درجات الحرارة على هذه المناطق

توقعات الطقس.. سحب رعدية وانخفاض درجات الحرارة على هذه المناطق
الارصاد الطقس المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ظهور السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.

انخفاض درجات الحرارة

في حين تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي على أجزاء من وسط وشرق المملكة، كما لايستبعد تكون الضباب على أجزاء من سواحل الخليج العربي في الصباح الباكر.

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية غرباً وجنوبية غربية إلى غربية شرقاً بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

درجات الحرارة

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