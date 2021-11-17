قد تؤدي للوفاة.. استشاري يحذر من أدوية تسبب «الضعف الجنسي»

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حذر الدكتور خالد الربيعة استشاري العقم وأمراض الذكورة، من خطورة الهرمونات والمكملات الغذائية والتي يتناولها البعض بهدف بناء عضلات، دون استشارة الطبيب.

وقال الربيعة خلال استضافته ببرنامج “ياهلا” على “روتانا خليجية”: “إنه عند التوقف عن تناول تلك الهرمونات، يصاب الشخص بالضعف الجنسي”.

وتابع: “الضعف الجنسي يحدث بعد الانتهاء من الهرمونات، لأن الهرمونات تكون مضغوطة بشكل قوي وبعد سحبها ينتهي الأمر بحالة من الضعف في الجسم”.

وشدد خالد الربيعة على “ضرورة عدم استخدام الهرمونات نهائياً، مؤكداً أنه غير مصرح بها في السوق الطبي”.

وقال “لا توجد هرمونات بغرض بناء العضلات، لكن يتم إعطائها لحل مشاكل أخرى بروشتة طبية”، مضيفاً أن بعض الهرمونات أيضا قد تؤدي إلى الوفاة ومشاكل في القلب، والكبد”.