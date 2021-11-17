لا تأكله أبدًا.. لماذا لحم سمك القرش خطير جدًا على صحة الإنسان؟

تواصل- وكالات:

رغم الاستفادة الصحية لجسم الإنسان من المأكولات البحرية بشكل عام لاحتوائها على “الأوميغا3″، إلا أن لحم أسماك القرش يُحذر العلماء من تناوله، لخطورته على صحة الإنسان.

وفي هذا الصدد تنصح مؤسسات صحية عالمية ودولية مثل منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية ووكالة حماية البيئة الأمريكية، وغيرها، الحوامل والأطفال تحديدا بالابتعاد عن لحم أسماك القرش.

وفقاً لهذه المؤسسات، فإن الزئبق المتواجد بوفرة في لحوم القرش، يمكن أن يتلف الدماغ والجهاز العصبي المركزي، يمنع النمو المعرفي للجنين.

برر العلماء عبر أبحاث عديدة ذلك بأن لحوم سمك القرش ضارة للغاية لاحتوائها على مادة الزئبق السامة.

وفي دراسة حديثة نسبيا، تبين أن زعانف هذا النوع من الأسماك تحتوي كميات كبيرة من السم.

ووفقا لما أوردته مجلة “فوربس”، فإن فريقا بحثيا من أمريكا وهونغ كونغ، فحص أكثر من 250 قطعة من زعانف سمك القرش من أنواع مختلفة، حيث تبين أن مستويات الزئبق مرتفعة للغاية.

وتبين أن زعانف أسماك القرش تحتوي قدرا من الزئبق أكبر بما يتراوح بين 6 إلى 10 مرات من المستوى الآمن الذي يحدده مركز هونغ كونغ لسلامة الأغذية.