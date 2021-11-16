«الصحة»: 5 خطوات لمتابعة مؤشراتك الحيوية عبر تطبيق «صحتي»

تواصل – فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، أنه يمكن متابعة مؤشراتك الحيوية، عبر تطبيق “صحتي” من خلال خمس خطوات بكل بساطة.
وأشارت الصحة، أن خطوات متابعة المؤشرات الحيوية تشمل ما يلي:
الخطوة الأولى: تحميل تطبيق “صحتي” وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.
الخطوة الثانية: الضغط على الخدمات.
الخطوة الثالثة: اختيار خدمة المؤشرات الحيوية.
الخطوة الرابعة: الإجابة عن الأسئلة والضغط على التالي.
الخطوة الخامسة: إدخال مؤشراتك الحيوية الأربعة ومتابعتها باستمرار.
تبدأ بالخطوة لتتبعها المعرفة.
(5) خطوات توضح أرقامك
تابعها عبر تطبيق صحتي:https://t.co/BnAPh0VtZRpic.twitter.com/Qaa7j2Lo47
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH)November 16, 2021