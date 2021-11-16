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«الصحة»: 5 خطوات لمتابعة مؤشراتك الحيوية عبر تطبيق «صحتي»

«الصحة»: 5 خطوات لمتابعة مؤشراتك الحيوية عبر تطبيق «صحتي»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، أنه يمكن متابعة مؤشراتك الحيوية، عبر تطبيق “صحتي” من خلال خمس خطوات بكل بساطة.

وأشارت الصحة، أن خطوات متابعة المؤشرات الحيوية تشمل ما يلي:

الخطوة الأولى: تحميل تطبيق “صحتي” وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

الخطوة الثانية: الضغط على الخدمات.

الخطوة الثالثة: اختيار خدمة المؤشرات الحيوية.

الخطوة الرابعة: الإجابة عن الأسئلة والضغط على التالي.

الخطوة الخامسة: إدخال مؤشراتك الحيوية الأربعة ومتابعتها باستمرار.

 

 

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