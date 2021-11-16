طقس الأربعاء.. سحب رعدية وضباب وانخفاض الحرارة على هذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأربعاء، فرصة ظهور السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.

في حين تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي على أجزاء من وسط وشرق المملكة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من سواحل الخليج العربي في الصباح الباكر.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية غربية الى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية غرباً وجنوبية غربية إلى غربية شرقاً بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نص المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.