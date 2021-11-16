الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«رويترز»: دولتان ستوقعان على معاهدة تغير ميزان القوى في أوروبا

«رويترز»: دولتان ستوقعان على معاهدة تغير ميزان القوى في أوروبا
0

تواصل – وكالات:

كشفت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، بأنه سيتم توقيع معاهدة بين فرنسا وإيطاليا الأسبوع المقبل في محاولة لتغيير ميزان القوى في أوروبا بعد مغادرة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل منصبها.

ونقلت الوكالة عن مصدر إيطالي قوله إن “رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيوقعان هذه الاتفاقية”.

وأضاف مسؤول إيطالي آخر للوكالة إن الاتفاقية ستعزز التعاون بين البلدين في مجالات تشمل الاقتصاد والتجارة والسياحة والثقافة.

يذكر أنه تم طرح المشروع لأول مرة في عام 2018 في عهد رئيس الوزراء الإيطالي السابق باولو جينتيلوني، لكن العلاقات بين روما وباريس تدهورت بعد أن تولت حكومة تتألف من حزب “الرابطة” اليميني وحركة “خمس نجوم” السلطة خلفا لجينتيلوني، فيما عادت العلاقات بين البلدين على نحو كامل في عهد رئيس الوزراء الحالي دراغي الذي يشتد حرصه هو وماكرون على العمل جنبا إلى جنب لتشكيل السياسة الأوروبية بعد سنوات من الخلافات المريرة بين البلدين.

يأتي ذلك بينما لم يتم الكشف عن تفاصيل مضمون المعاهدة، كما رفض متحدث باسم دراغي التعليق، في حين قال مكتب ماكرون إنه لا يمكنه تأكيد الاجتماع بين الزعيمين.

مواد ذات صلة

تصرف غريب من رجل إطفاء فرنسي أمام القصر الرئاسي.. ماذا فعل؟ (فيديو)

تصرف غريب من رجل إطفاء فرنسي أمام القصر الرئاسي.. ماذا فعل؟ (فيديو)

«الصحة العالمية» تكشف أسباب موجة كورونا الشرسة في أوروبا.. وفاة نصف مليون خلال شهرين

«الصحة العالمية» تكشف أسباب موجة كورونا الشرسة في أوروبا.. وفاة نصف مليون خلال شهرين

«قروض وبيع عقارات».. الكنيسة الفرنسية تقدم ممتلكاتها للتعويض عن الاعتداءات الجنسية

«قروض وبيع عقارات».. الكنيسة الفرنسية تقدم ممتلكاتها للتعويض عن الاعتداءات الجنسية

«رسم صلبان وعبارات مسيئة» .. اعتداءات على 3 مساجد في فرنسا

«رسم صلبان وعبارات مسيئة» .. اعتداءات على 3 مساجد في فرنسا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>