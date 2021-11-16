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«المرور»: إغلاق جزئي لطريق الأمير محمد بن سلمان بالرياض (فيديو)

«المرور»: إغلاق جزئي لطريق الأمير محمد بن سلمان بالرياض (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت إدارة مرور منطقة الرياض مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تنظيم الحركة المرورية على طريق الأمير محمد بن سلمان وطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول.

وقال المرور، في مقطع فيديو توضيحي عبر “تويتر”، إنه سيتم إغلاق طريق الأمير محمد بن سلمان بشكل جزئي بدءاً من تقاطع طريق الملك خالد غرباً وحتى تقاطع الأمير تركي الأول شرقاً، مبيناً أنه سيتم توحيد الحركة في الطريق الغربي من الطريق.

 

 

 

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