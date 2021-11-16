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«فايزر» تطلب الترخيص لعلاجها المضاد لكورونا بالولايات المتحدة

«فايزر» تطلب الترخيص لعلاجها المضاد لكورونا بالولايات المتحدة
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تواصل- فريق التحرير:

تقدمت شركة «فايزر» بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية للحصول على تفويض للاستخدام الطارئ لعقار طورته الشركة لعلاج فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وسائل إعلام عن بيان لرئيس مجلس إدارة فايزر “ألبرت بورلا ” أن الفعالية الكبيرة التي تحققت في دراستنا السريرية “كبيرة وقادرة على إنقاذ الأرواح”.

وأكد أن منح التفويض للدواء يبين الدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه العلاجات المضادة للفيروسات.

يذكر أن الشركة كانت قد مطلع الشهر الجاري أن الاختبارات السريرية أظهرت أن قرص مضاد لفيروس كورونا أنتجته الشركة قلل من خطر دخول المستشفى والوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء.

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