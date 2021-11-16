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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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هل للأم المطلقة أن تستخرج جواز سفر للأطفال دون موافقة الأب؟.. الجوازات توضح

هل للأم المطلقة أن تستخرج جواز سفر للأطفال دون موافقة الأب؟.. الجوازات توضح
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تواصل- فريق التحرير:

سألت مواطنة عن إمكانية استخراج الأم المطلقة جواز سفر لأطفالها من دون موافقة الأب، مشيرة إلى أنها هي الحاضن لهم.

فيما تفاعل مع سؤالها حساب إدارة الجوازات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ورد بالقول، بأنه :” في حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن مراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له، وتشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة (عدم السفر بالمحضون)”.

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