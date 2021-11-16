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كثيرا ما نسأل.. ما الفرق بين الرؤيا والحُلم؟

كثيرا ما نسأل.. ما الفرق بين الرؤيا والحُلم؟
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تواصل- فريق التحرير

يتساءل الكثيرون عن حقيقة ما يرونه في المنامات وما الفرق  بين الرؤى والأحلام.

الشيخ الدكتور سعد الخثلان أستاذ الفقه بكلية الشريعة جامعة الإمام قال إن الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان.

وأضاف أن الرؤيا من علاماتها ألا تكون في أمور مزعجة أو محزنة، وأيضا تكون واضحة، ويستطيع أن يصفها الرائي للمعبر بشكل واضح.

أما الحلم فهو من الشيطان ويكون من علاماته رؤياك لأمور مزعجة أو محزنة، فهذا يكون حلما وليس رؤيا.

كما نوه الشيخ الخثلان أنه من الممكن ما تراه في المنام لا يكون حلما ولا رؤيا، ولكنه حديث نفس لشييء وقع في نهارك، فحدثت به نفسك في منامك.

 

 

 

 

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