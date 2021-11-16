فيديو صادم.. تفخيخ علبة «شوكولا» ابنة مدير مخابرات لبناني ونجاتها في اللحظة الأخيرة

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت الأجهزة الأمنية في لبنان، من تفكيك عبوة ناسفة معدة للتفجير، في منزل ابنة مدير مخابرات البقاع السابق العميد علي عواركة في منطقة بشامون.

ذكرت وسائل إعلام محلية لبنانية، أن هدية تم إرسالها لابنة العميد السابق، عبارة عن علبة “شوكولا”، وبعد فتحها تبين وجود عبوة ناسفة بداخلها، وقد فرض الجيش حصاراً على المنطقة حيث عمل الخبير العسكري على تفكيكها.

والجدير بالذكر أن العميد السابق عواركة غير متواجد في لبنان، ولم يتم حتى الآن معرفة ما إذا كانت العبوة رسالة أمنية أو حدث خلل تقني فيها ولم تنفجر.