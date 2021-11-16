الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بعد حرق المساجد.. جماعات هندوسية تدنس ساحات صلاة الجمعة بروث البقر

بعد حرق المساجد.. جماعات هندوسية تدنس ساحات صلاة الجمعة بروث البقر
0

تواصل- فريق االتحرير

في سلسلة الانتهاكات المستمرة من قبل الجماعات الهندوسية المتطرفة، قامت مجموعة هندوسية الجمعة الماضية بنشر ” روث البقر” بمكان صلاة المسلمين.

وانتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تكشف حجم تدنيس ساحات الصلاة الخاصة بصلاة الجمعة بروث البقر.

وعلق رواد وسائل التواصل الاجتماعي على الصورة بالقول :” جماعات هندوسية دينية تابعة لحزب المتطرف مودي تنشر روث البقر في مساحة مخصصة للصلاة لمنع المسلمين من إقامة صلاة الجمعة الماضية في مدينة غوروغرام الهندية”.

يأتي هذا عقب سلسلة ممنهجة لحرق المساجد على يد متطرفين هندوس.

وكانت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر الاعتداءات ضد المسلمين في ولايات هندية، إضافة إلى إضرام النار في المتاجر والمنازل التابعة للمسلمين.

مواد ذات صلة

غدا الجمعة.. ما هو أفضل عمل قبل دخول الخطيب

غدا الجمعة.. ما هو أفضل عمل قبل دخول الخطيب

استياء بين لاعبي الجزائر لمنعهم من أداء الصلاة  في وقتها

استياء بين لاعبي الجزائر لمنعهم من أداء الصلاة  في وقتها

خطيب المسجد النبوي: الرفعة والقيادة والكرامة هي لحملة كتاب الله العاملين به

خطيب المسجد النبوي: الرفعة والقيادة والكرامة هي لحملة كتاب الله العاملين به

مشاهد من صلاة الجمعة بالمسجد الحرام بعد إلغاء التباعد ورفع الطاقة الاستيعابية

مشاهد من صلاة الجمعة بالمسجد الحرام بعد إلغاء التباعد ورفع الطاقة الاستيعابية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة