بعد حرق المساجد.. جماعات هندوسية تدنس ساحات صلاة الجمعة بروث البقر

تواصل- فريق االتحرير

في سلسلة الانتهاكات المستمرة من قبل الجماعات الهندوسية المتطرفة، قامت مجموعة هندوسية الجمعة الماضية بنشر ” روث البقر” بمكان صلاة المسلمين.

وانتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تكشف حجم تدنيس ساحات الصلاة الخاصة بصلاة الجمعة بروث البقر.

وعلق رواد وسائل التواصل الاجتماعي على الصورة بالقول :” جماعات هندوسية دينية تابعة لحزب المتطرف مودي تنشر روث البقر في مساحة مخصصة للصلاة لمنع المسلمين من إقامة صلاة الجمعة الماضية في مدينة غوروغرام الهندية”.

يأتي هذا عقب سلسلة ممنهجة لحرق المساجد على يد متطرفين هندوس.

وكانت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر الاعتداءات ضد المسلمين في ولايات هندية، إضافة إلى إضرام النار في المتاجر والمنازل التابعة للمسلمين.