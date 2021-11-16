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خطأ كارثي يقع فيه البعض عند علاج «كورونا» في المنزل

خطأ كارثي يقع فيه البعض عند علاج «كورونا» في المنزل
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تواصل- وكالات:

يقع البعض من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ممن يخضعون للعلاج في المنزل في خطأ كارثي، عبر تناول أدوية معينة تضر أكثر مما تنفع، خاصة هؤلاء الذين يحصلون على معلومات عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي دون الرجوع إلى طبيب مختص.

كشف الدكتور بوريس تشورادزي، كبير أطباء عيادات “K + 31” الروسية، أن تناول المضادات الحيوية من دون وصفة الطبيب، عند الإصابة بمرض “كوفيد-19″، يؤدي إلى إضعاف الاستجابة المناعية.

وحسب وكالة “نوفوستي” حذر الدكتور في حديث لراديو “سبوتينك”، من تناول المضادات الحيوية عند الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد، لأنها يمكن أن تعيق التعافي من المرض وتزيد من سوء الحالة الصحية للمريض.

ويضيف، المضادات الحيوية فعالة ضد العدوى البكتيرية، وليس العدوى الفيروسية. ولكن يمكن وصفها لمرضى “كوفيد-19” الذين تسببت إصابتهم به في تطور أمراض أخرى.

ويقول، “غالبا ما تنضم العدوى البكتيرية في المرحلة الثانية إلى المصابين بـ “كوفيد-19″، لذلك لا حاجة قبل ذلك إلى وصف المضادات الحيوية للمريض. لأن المضادات الحيوية تستخدم في علاج العدوى البكتيرية فقط”.

وتابع، “المضادات الحيوية يمكن أن تؤثر سلبا في الاستجابة المناعية. ومهمة منظومة المناعة هي مكافحة العدوى الفيروسية لذلك فإن الاستخدام غير العقلاني للمضادات الحيوية يمنع منظومة المناعة من تنفيذ مهمتها”.

واختتم  أنه في حال استمرت الحمى فترة طويلة ودرجة الحرارة أعلى من 38 درجة مئوية لمدة ثلاثة أيام وأكثر وظهور أعراض ضيق التنفس وانخفاض مستوى تشبع الأكسجين إلى دون 95 يجب طلب المساعدة الطبية.

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