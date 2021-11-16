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«كتيبة شهداء مأرب» في موجهة حاسمة مع مليشيا الحوثي .. وتثمين لدور المملكة

«كتيبة شهداء مأرب» في موجهة حاسمة مع مليشيا الحوثي .. وتثمين لدور المملكة
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تواصل- فريق التحرير

في مواجهة حاسمة مع مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، دعمت وزارة الدفاع اليمنية جبهات القتال في محافظة مأرب، بــ” كتيبة شهداء مأرب”.

وحول تفاصيل هذه الكتيبة قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إنتعزيز جبهات محافظة مأرب بوحدات نوعية بعد الاستنزاف الذي تعرضت له مليشيا الحوثي الارهابية في المعارك الدائرة هناك خلال الأشهر الماضية، كفيل بتغيير موازين المعركة لصالح أبطال الجيش والمقاومة والقبائل.

وأضاف الإرياني أنوصول “كتيبة شهداء مأرب” المدربة تدريبا عاليا والمجهزة بالأسلحة والعتاد العسكري إلى مدينة مأرب الصامدة، يأتي في ظل استمرار تصعيد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وتصاعد هجماتها الإرهابية على الأعيان المدنية والمدنيين.

وأوضح وزير الإعلام اليمني أن الكتيبةهي إحدى كتائب ألوية قوات اليمن التي عملت الحكومة ممثلة بوزارة، على تشكيلها وهيكلتها وتنظيمها ضمن القوات العسكرية، بدعم تدريبي ولوجستي من قيادة التحالف بقيادة الأشقاء فيالمملكة، منوها أنهسيصل المزيد من التعزيزات.

كما ثمن الإريانيالدعم المتواصل واللامحدود الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء فيالمملكة.كتيبة شهداء 

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