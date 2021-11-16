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مبادرة لتوظيف 1400 مواطن كمسؤولين في المحاجر والكسارات

مبادرة لتوظيف 1400 مواطن كمسؤولين في المحاجر والكسارات
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، مبادرة لتدريب وتوظيف 1400 مواطن كمسؤولين في محاجر مواد البناء والكسّارات.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعيها لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الشاملة للتعدين التي تشمل توفير فرص وظيفية للمواطنين .

وأضافت “وقّع عقد المشروع نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رئيس مجلس إدارة شركة كليات التميز الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف”.

وأكد المديفر على اهتمام اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني بتوظيف المواطنين في قطاع التعدين، حسب نوع الرخصة ونشاط المستثمر حيثُ اشترطت التزام حاملى رخص الاستغلال بتكليف أو تعيين سعوديين لديهم المهارة والمؤهلات اللازمة لإدارة الأداء المجتمعي في المشروع التعديني.

وأضاف أن من ضمن متطلبات الحصول على رخصة محجر مواد البناء توظيف مختص سعودي في موقع الرخصة، لديه الإلمام بشروط وأحكام النظام، وإجراءات الصحة والسلامة المهنية الخاصة بنشاط الرخصة.

يذكر أن العقد الموقع مع شركة كليات التميز ينص على تأهيل كوادر سعودية للعمل في المحاجر والكسارات من خلال ثلاث مراحل تبدأ الأولى منها بتطوير البرنامج التدريبي الخاص بهذا المجال، بينما تختص المرحلة الثانية بتنفيذ العملية التدريبية من خلال تصميم المناهج ومواصفات البرنامج التعليمية والأدلة التدريبية ، فيما تتابع المرحلة الثالثة مخرجات البرنامج وتحقيق الأهداف من خلال متابعة عملية التوظيف والاستبقاء الوظيفي بعد 6 أشهر من التوظيف وإصدار التقارير الخاصة بذلك.

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