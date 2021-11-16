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السجن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف ريال.. النيابة تحذر من تغيير معالم النقود

السجن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف ريال.. النيابة تحذر من تغيير معالم النقود
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة، كل من تعمد، بسوء قصد، تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً، داخل المملكة أو تشويشها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية.

كما حذرت أيضا من يقوم بإنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها، جزئيا بأية وسيلة.

وشددت أن من يقوم بذلك فسوف يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضحت النيابة أن لفظة (نقود) الواردة في النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، تعني النقود المعدنية على اختلافها أيا كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاماً داخل المملكة ، أو خارجها.

 

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