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مصادر: المملكة تتكفل بعلاج الإعلامي المصري محمد صابر

مصادر: المملكة تتكفل بعلاج الإعلامي المصري محمد صابر
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن المملكة تكفلت بعلاج الإعلامي المصري محمد صابر مقدم البرامج في قناة صفا الفضائية.

وأضافت المصادر، نقلا عن وسائل إعلام مصرية، أن أسرة الإعلامي محمد صابر تلقت اتصالاً من سفارة المملكة بالقاهرة والتي أبلغتهم بتكفل المملكة بعلاج محمد صابر .

يذكر أن الإعلامي المصري محمد صابر حالياً في العناية المركزة حيث يعاني من مرض في القلب ويحتاج لزراعة قلب بشكل عاجل.

جدير بالذكر أن الإعلامي محمد صابر من أشهر الإعلاميين ومقدمي البرامج في مصر، واشتهر ببرامجه على قناة صفا التي تدافع وتنافح عن الإسلام والسنة النبوية المطهرة.

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