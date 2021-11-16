بعد رفع الدعم عن الأدوية.. الغضب الشعبي ينطلق في لبنان بقطع طريق دولي

تواصل- فريق التحرير:

انطلقت أولى شرارات الغضب الشعبي في لبنان، اليوم الثلاثاء، بعد الفشل الحكومي على كافة المستويات وتسبب الحكومة في تفاقم معاناة الشعب، وجاء قرار رفع الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة أمس الإثنين، بمثابة اللطمة على وجوه الفقراء ومن يعانون من صعوبة الحياة في ظل عدم توفير متطلبات العيش.

وخرج المئات في تظاهرات مساء اليوم، وقاموا بقطع طريق البداوي الدولي، في الاتّجاهين بعدما وضعوا سيارات وحاويات نفايات وإطارات سيارات وسطها، احتجاجاً على تردّي أوضاعهم المعيشية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والدواء بشكل جنوني، إلى حدّ بات فوق قدرة أغلبهم على تأمينها لأنفسهم ولعائلاتهم.

وحسب صحيفة النهار اللبنانية، تسبّب قطع الطريق في ازدحام خانق للسيارات في المنطقة، وفي الطرقات الفرعية التي جرى تحويل حركة السير إليها.

وقررت الحكومة اللبنانية، أمس الاثنين، رفع الدعم عن الأدوية بعضها بشكل كلي والآخر بشكل جزئي، وتعد التسعيرة الجديدة للائحة الأدوية التي صدرت بعد مفاوضات واجتماعات متواصلة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، أشبه بصفعة جديدة وفاتورتها باهظةٌ جدّاً، حسب تعبير صحيفة النهار اللبنانية.