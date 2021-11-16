«البريد» يوضح آلية وخطوات تتبع الشحنات عبر «سبل»

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أوضحت مؤسسة البريد، اليوم الثلاثاء، آلية وخطوات معرفة حالة وتتبع موقع الشحنات من خلال تطبيق “سبل” الإلكتروني بكل سهولة.

وقالت المؤسسة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة معرفة حالة وتتبع موقع شحناتهم من خلال تطبيق “سبل” الإلكتروني، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سبل، أو تحميل تطبيق سبل.

2- تسجيل الدخول على التطبيق.

3- الضغط على أيقونة تتبع الشحنات الموجودة أسفل الشاشة.

4- ادخل رقم التتبع الخاص بشحنتك في خانة (تتبع الشحنات).