الصحة تكشف نسبة من أصيبوا بـ«كورونا» بعد حصولهم على جرعتين

تواصل- فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، ضرورة الحصول على لقاح كورونا للوقاية من الفيروس، مشيرة إلى أن الحاصلين على جرعتين حصلوا على مناعة مكنتهم من مقاومة “كوفيد-19”.

وأوضحت “الصحة” أن 97% من المصابين بفيروس كورونا المستجد، في الشهرين الماضيين لم يتلقوا اللقاحات المضادة للفيروس، أو أخذوا جرعة واحدة فقط، ما يعني أن 3% فقط ممن حصلوا على جرعتين يمكن أن يصابوا بالفيروس.

وأعلنت نسب الإصابات بكورونا المستجد في المملكة بحسب حالة التحصين، إذ أكدت أن 65% من المصابين غير محصّنين، و32% من المصابين تلقوا جرعة واحدة و3% محصّنون بجرعتين.

وكانت “الصحة”، أكدت من قبل أن اللقاح يُسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة لكنه لا يمنع الإصابة أو يمنع نقل العدوى خصوصا مع استمرار الجائحة.