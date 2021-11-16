وفيات كورونا ومضادات الاكتئاب.. دراسة جديدة تكشف مفاجأة

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في تطورات جديدة، حول العلاج من فيروس كورونا المستجد، وخفض الوفيات الناجمة عن الوباء، كشفت دراسة جديدة، أن استخدام مضادات الاكتئاب يرتبط بانخفاض خطر الوفاة لدى المصابين.

ورصدت الدراسة نتائجها من خلال السجلات الصحية لأكثر من 80 ألف مريض أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة العام الماضي.

وأضافت الدراسة، والتي أعدها فريق من جامعتي كاليفورنيا سان فرانسيسكو وستانفورد، أن الأشخاص الذين يتناولون مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، لديهم فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة .

وتعمل هذه المضادات على تخفيف أعراض الاكتئاب المتوسط إلى الحاد، وهي آمنة نسبيا، وتتسبب في أعراض جانبية أقل مقارنة بأنواع أخرى من مضادات الاكتئاب.

وأوضح الباحثون القائمون على الدراسة، أنه من المحتمل أن مثبطات استرجاع السيروتونين الانتقائية، تجعل من الصعب على فيروس كورونا إصابة الخلايا.

ووصلت الدراسة إلى أن المرضى الذين يتناولون أي من مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، كان معدل الوفيات أقل (14.6 %) من أولئك الذين لم يتناولوها بنسبة(16.3 %).