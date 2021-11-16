راتب يصل لـ14 ألف ريال.. «تداول» تعلن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين

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أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الثلاثاء، بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين (GDP) لعام 2022م بمدينة الرياض، لخريجي وخريجات البكالوريوس أو الماجستير في مختلف التخصصات التقنية والإدارية والقانونية والهندسية والمالية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الفئة المستهدفة:

– يستهدف خريجي وخريجات البكالوريوس أو الماجستير في (مختلف التخصصات).

مدة البرنامج:

– مدة (9) أشهر.

نبذة عن البرنامج:

– برنامج تطوير الخريجين، هو برنامج مُصمم للخريجين السعوديين الذين يعتزمون بدء مهنتهم و بناء خبرتهم في السوق المالية. مدة البرنامج تسعة أشهر بدوام كامل، ويوفر فرص غير محدودة وخبرة متقدمة في السوق المالية.

مزايا البرنامج:

1- راتب شهري حسب المؤهل:

– لحملة البكالوريوس (12,350 ريال).

– لحملة الماجستير (14,000 ريال).

2- تأمين طبي للمتدربين وأسرهم (الزوج / الزوجة ، الأبناء)

3- إجازة سنوية.

4- الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر.

5- تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- خريجي وخريجات البكالوريوس أو الماجستير في (مختلف التخصصات) من جامعة مُعتمدة.

3- الالتزام بدوام كامل.

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/04/11هـ الموافق 2021/11/16م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).