على المكشوف.. «حزب الكتائب» : هذا ما يفعله سلاح مليشيا حزب الله في الداخل اللبناني

تواصل- فريق التحرير:

حذر حزب الكتائب اللبنانية من تخويف وترهيب مليشيا حزب الله للشعب اللبناني باستخدام السلاح بغرض تطويع إرادة اللبنانيين.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية بياناً أصدره الحزب أكد فيه على النقاط التالية:

1-إمعان حزب الله في محاولته تخويف وترهيب اللبنانيين بكل الوسائل يثبت إرادته في تطويع إرادة اللبنانيين الأحرار وتدجين كامل السلطات.

2- بعد الاستيلاء على السلطة السياسية يحاول الحزب وضع اليد على القضاء بعد تعطيله.

3- طالب المكتب السياسي للحزب بالصمود ضمن المؤسسات على كل الصعد حفاظاً على دولة الحق والقانون.

3- يدين الحزب الاستعراضات المسلحة المستفزة التي يقوم بها في مناطق مختلفة لترويع أهلها ونقل رسائل مفادها أن لا مفر من الرضوخ لقوة سلاحه.

4- شدد الحزب أيضا في بيانه أن حزب الله وسلاحه عامل تقسيمي، حيث فرز اللبنانيين ووضعهم في مواجهة بعضهم.

5- يعتبر حزب الكتائب أن سلاح حزب الله تقسيمي لأنه ينقض مبدأ الحياد المؤسس لمبدأ العيش معا، لذلك تتم مواجهة هذا السلاح حفاظا على معنى لبنان ودوره ودور اللبنانيين.