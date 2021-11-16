ما هي «سحب الرباب» وكيف تؤثر على المملكة؟ «الزعاق» يجيب

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قال د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إنه مع دخول المربعانية تتهيأ فرصة هطول أمطار الوسم على الوسطى وحائل والجوف، ومع دخول العقارب تتهيأ الفرصة على الرياض وجنوبه.

وأضاف الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “مطر الوسم مبروك على الأرض ولو كان قليلاً، وعادة يبدأ تأثيرها على المناطق الشمالية وأجزاء من الغربية”.

وتابع “أن السحب تنقسم إلى 3 أقسام، وهي عالية ومتوسطة ومنخفضة، مشيرا إلى أن العالية يسمونها السحب العابرة، وهي الصيفية العكسية.

وقال إنه مع دخول موسم الوسم تأتي السحب من الجهة الشمالية الغربية من هضبة البحيرات جنوب أفريقيا، وأحيانًا من الجهة الجنوبية إلي الجنوبية الغربية، ويسمونها العرب بـ”سحب الرباب”.

وتوقع الزعاق أن تؤثر السحب الصيفية على سلطنة عمان واليمن، وجنوب المملكة، فيما تؤثر السحب الشتوية والتي تعرف بـ”الرباب”، على العراق وبلاد الشام وشمال شرق السعودية، وقد تحمل معها بعض الأمطار.