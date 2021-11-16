الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تفاصيل القبض على رجل أعمال مصري محكوم عليه بالسجن 1200 سنة

تفاصيل القبض على رجل أعمال مصري محكوم عليه بالسجن 1200 سنة
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، القبض على رجل أعمال هارب من مجموع أحكام قضائية قاربت 1200سنة سجن.

وكشفت “الداخلية” تفاصيل القبض على رجل الأعمال، مشيرة إلى أنه هارب من 1195 سنة سجن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس “الراقية”، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.

وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام اختباء أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة شرق ببورسعيد مطلوب التنفيذ عليه فى 124 قضية “تزوير”، بإجمالى مدد حبس 1.195 سنة بإحدى الفيلات الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة خشية ضبطه، حسب صحيفة الشروق المصرية.

واستهدفت قوات الأمن بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، المتهم وتمكنت من ضبطه فى أثناء تواجده بالفيلا المشار إليها، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مواد ذات صلة

تنفيذ حكم القصاص في مقيم يمني قتل مواطناً بجازان

تنفيذ حكم القصاص في مقيم يمني قتل مواطناً بجازان

إصابة 425 شخصا بلدغات العقارب بسبب سوء الأحوال الجوية في دولة عربية

إصابة 425 شخصا بلدغات العقارب بسبب سوء الأحوال الجوية في دولة عربية

«سفاح الإسماعيلية» يفجر مفاجأة لأول مرة عن السبب الحقيقي لقطع رأس الضحية

«سفاح الإسماعيلية» يفجر مفاجأة لأول مرة عن السبب الحقيقي لقطع رأس الضحية

المملكة تتصدر بـ3 جامعات.. تعرف على أفضل الجامعات العربية

المملكة تتصدر بـ3 جامعات.. تعرف على أفضل الجامعات العربية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>