تفاصيل القبض على رجل أعمال مصري محكوم عليه بالسجن 1200 سنة

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، القبض على رجل أعمال هارب من مجموع أحكام قضائية قاربت 1200سنة سجن.

وكشفت “الداخلية” تفاصيل القبض على رجل الأعمال، مشيرة إلى أنه هارب من 1195 سنة سجن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس “الراقية”، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.

وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام اختباء أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة شرق ببورسعيد مطلوب التنفيذ عليه فى 124 قضية “تزوير”، بإجمالى مدد حبس 1.195 سنة بإحدى الفيلات الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة خشية ضبطه، حسب صحيفة الشروق المصرية.

واستهدفت قوات الأمن بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، المتهم وتمكنت من ضبطه فى أثناء تواجده بالفيلا المشار إليها، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.