فضيحة بريطانية.. برلمانيون يعترفون بتلقي أموال للهجوم على المملكة

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كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية، عن فضيحة جديدة داخل البرلمان البريطاني، تمثلت في اعتراف النائبة ليلى موران، بتلقيها مبلغ 3000 جنيه إسترليني من شركة محاماة واستخدام مكاتب بريطانية رسمية من أجل مهاجمة المملكة العربية السعودية في قضايا، تتعلق بحقوق الإنسان.

وأوضحت الصحيفة، أنالعمل المعني عبارة عن اجتماعZoomنظمته شركة محاماة خاصة هيBindmans LLPلمهاجمة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

كذلك، كشفت الصحيفة أن موران حصلت على 3000 جنيه إسترليني من الشركة، فيما تلقى النائب كريسبين بلانت 6000 جنيه إسترليني لحضور الجلسة وترأس الشهادات.

وأضافت أن النائبة موران تلقت تلك الأموال مقابل 40 ساعة من العمل، بالإضافة إلى راتبها كعضو في البرلمان وهو 80 ألف جنيه إسترليني.

في سياق متصل، دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، للتحقيق ومعاقبة نواب وضعوا مصلحة الخارج على حساب مصلحة بريطانيا،وقال لرئيس البرلمان إن على النواب عدم التورط في سياسات خارجية مدفوعة الأجر من جماعات الضغط.

يذكر أن هذه ليست أول فضيحة دفع لنائب بريطاني، ففي الشهر الماضي، وجد أن النائبReigateيتقاضى 117 جنيهاً إسترلينياً في الساعة أي 15000 جنيه إسترليني سنوياً، من قبل شركة توفر الإقامة للجوء.