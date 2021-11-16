بدء دعم أجور المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية والعالمية

تواصل – فريق التحرير:

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن للمدارس الأهلية والعالمية المستوفية لضوابط الدعم في مبادرة دعم أجور المعلمين والمعلمات السعوديين، التي أطلقت بالتنسيق مع وزارة التعليم، الاستفادة من المبادرة.

وأضاف برنامج “هدف”، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الاستفادة من هذه المبادرة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

ما هي مبادرة دعم أجور المعلمين والمعلمات في المدارس الاهلية والعالمية؟

يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) دعما لرواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية والعالمية بالتنسيق بين وزارة التعليم و هدف والجهات ذات العلاقة للمساهمة في المحافظة على المكتسبات الوظيفية من السعوديين في القطاع ويضمن استقرارهم عن طريق دعم أجور المعلمين والمعلمات السعوديين وذلك بتحمل نسبة 50% من الاجر الشهري وبحد أقصى 3الآف ريال شهرياً لكل معلم سعودي ولمدة 3 أشهر وفق شروط الاستحقاق.