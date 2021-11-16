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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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جدَّد رخصة السير ولا تظهر في «توكلنا» رغم مضى أكثر من شهر.. التطبيق يرد

جدَّد رخصة السير ولا تظهر في «توكلنا» رغم مضى أكثر من شهر.. التطبيق يرد
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تواصل- فريق التحرير:

قال الإعلامي عبدالله السالم، إنه جدد رخصة السير منذ أكثر من شهر، ولا تظهر حتى الآن في تطبيق توكلنا.

وأشار “السالم” إلى حساب التطبيق عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مضيفًا :” أتمنى العمل على تجديد البطاقات الرسمية في تطبيق توكلنا فور تجديدها لتفادي المخالفات ، خاصة بعد اعتماد التطبيق لإظهار البطاقات الرسمية بشكل رسمي”.

من جانبه تفاعل “توكلنا” مع شكوى الإعلامي، ورد بالقول :” عند تغيير البيانات الشخصية في (أبشر) سوف تتحدث في (توكلنا) عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد في توكلنا مع العلم أن ذلك لا يلغي بيانات وتصاريح توكلنا السابقة”.

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