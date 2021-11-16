جدَّد رخصة السير ولا تظهر في «توكلنا» رغم مضى أكثر من شهر.. التطبيق يرد

تواصل- فريق التحرير:
قال الإعلامي عبدالله السالم، إنه جدد رخصة السير منذ أكثر من شهر، ولا تظهر حتى الآن في تطبيق توكلنا.
وأشار “السالم” إلى حساب التطبيق عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مضيفًا :” أتمنى العمل على تجديد البطاقات الرسمية في تطبيق توكلنا فور تجديدها لتفادي المخالفات ، خاصة بعد اعتماد التطبيق لإظهار البطاقات الرسمية بشكل رسمي”.
من جانبه تفاعل “توكلنا” مع شكوى الإعلامي، ورد بالقول :” عند تغيير البيانات الشخصية في (أبشر) سوف تتحدث في (توكلنا) عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد في توكلنا مع العلم أن ذلك لا يلغي بيانات وتصاريح توكلنا السابقة”.
اهلا بك أستاذ عبدالله، عند تغيير البيانات الشخصية في أبشر سوف تتحدث في توكلنا عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد في توكلنا مع العلم أن ذلك لا يلغي بيانات وتصاريح توكلنا السابقة، نتشرف بخدمتكم
— تطبيق توكلنا – خدمة المستفيدين (@Tawakkalna_care)November 16, 2021