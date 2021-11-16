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دب يقتحم متجراً تعمل فيه امرأة وحيدة بأمريكا.. شاهد كيف دافعت عن نفسها

دب يقتحم متجراً تعمل فيه امرأة وحيدة بأمريكا.. شاهد كيف دافعت عن نفسها
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تواصل- فريق التحرير:

اقتحم دب، أحد فروع سلسلة متاجر «7-Eleven» الشهيرة بأمريكا، في مناوبة ليلية حيث كانت تعمل بالفرع وقتها عاملة وحيدة، الأمر الذي أصابها بحالة رعب وفزع، وظلت تستنجد طالبة المساعدة،قبل أن تدخل في نوبة من البكاء، كمحاولة أخيرة للدفاع عن نفسها،ويبدو أن رد فعلها أربك الدب،الذي لم يؤذها، ويبدو أنها كان مشغولاً بالبحث عن طعام يناسبه.

نشر المقطع إياد الحمود عبر حسابه على “تويتر”، وعلق عليه قائلًا :” امرأة تعمل في متجر 7-11 في الولايات المتحدة قرب بحيرة “تاهو” دخل عليها دب أتى من غابة مجاورة يبحث عن الطعام، لم تستطع طرده فبكت”.

وأضاف أن المقطع نال تداول واسع لأن العاملة تكلمت مع الدب وكأنها تتحدث مع إنسان.

 

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