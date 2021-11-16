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بدون تطبيقات.. أسهل طريقة لتحويل الصور إلى ملفات Pdf بالآيفون والآيباد (فيديو)

بدون تطبيقات.. أسهل طريقة لتحويل الصور إلى ملفات Pdf بالآيفون والآيباد (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني وصانع المحتوى الرقمي عبدالعزيز الرشيد طريقة تحويل الصور إلى ملف Pdf على أجهزة الآيفون والآيباد.

ونشر الرشيد، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع علق عليه بقوله “أسهل طريقة لتحويل الصور إلى ملف Pdf بالآيفون والآيباد وبدون استخدام تطبيقات خارجية .

وأوضح الرشيد أن خطوات تنفيذ تلك الطريقة كالتالي:

– فتح الصورة

– اختيار زر مشاركة

– الضغط أمر طباعة

– ثم اتباع الخطوات التالية لتحويل الصورة لملف بي دي إف ” Pdf “.

 

 

 

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