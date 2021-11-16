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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«فلكية جدة»: خسوف عميق للقمر بعد أيام.. لم يحدث منذ القرن الـ 15

«فلكية جدة»: خسوف عميق للقمر بعد أيام.. لم يحدث منذ القرن الـ 15
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن الأرض ستشهد الجمعة 19 نوفمبر 2021 خسوفاً جزئياً للقمر، وصفته بأنه سيكون “عميق و استثنائي”، حيث سيكون 97.9 ٪ من قرص القمر داخل ظل الأرض.

وأضافت فلكية جدة، عبر حسابها في “تويتر”: “سيدوم الخسوف الجزئي 3 ساعات و 28 دقيقة و 23 ثانية ما سيجعله أطول خسوف جزئي منذ القرن الخامس عشر وهو غير مرئي بالوطن العربي”.

 

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