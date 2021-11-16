«فلكية جدة»: خسوف عميق للقمر بعد أيام.. لم يحدث منذ القرن الـ 15

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن الأرض ستشهد الجمعة 19 نوفمبر 2021 خسوفاً جزئياً للقمر، وصفته بأنه سيكون “عميق و استثنائي”، حيث سيكون 97.9 ٪ من قرص القمر داخل ظل الأرض.
وأضافت فلكية جدة، عبر حسابها في “تويتر”: “سيدوم الخسوف الجزئي 3 ساعات و 28 دقيقة و 23 ثانية ما سيجعله أطول خسوف جزئي منذ القرن الخامس عشر وهو غير مرئي بالوطن العربي”.
ستشهد الأرض الجمعة 19 نوفمبر 2021#خسوفجزئي للقمر عميق استثنائي حيث سيكون 97.9 ٪ من قرص#القمرداخل ظل الأرض وسيدوم الخسوف الجزئي 3 ساعات و 28 دقيقة و 23 ثانية ما سيجعله أطول خسوف جزئي منذ القرن الخامس عشر وهو غير مرئي بالوطن العربي.
📸 خسوف القمر الكلي – بسماء مدينة#جدة2018pic.twitter.com/V7XLAkszdY
— الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety)November 16, 2021