«فلكية جدة»: خسوف عميق للقمر بعد أيام.. لم يحدث منذ القرن الـ 15

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن الأرض ستشهد الجمعة 19 نوفمبر 2021 خسوفاً جزئياً للقمر، وصفته بأنه سيكون “عميق و استثنائي”، حيث سيكون 97.9 ٪ من قرص القمر داخل ظل الأرض.

وأضافت فلكية جدة، عبر حسابها في “تويتر”: “سيدوم الخسوف الجزئي 3 ساعات و 28 دقيقة و 23 ثانية ما سيجعله أطول خسوف جزئي منذ القرن الخامس عشر وهو غير مرئي بالوطن العربي”.