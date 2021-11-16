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عاجل.. الكويت تطالب ١٠٠ أسرة وافدة بمغادرة البلاد معظمهم لبنانيين

عاجل.. الكويت تطالب ١٠٠ أسرة وافدة بمغادرة البلاد معظمهم لبنانيين
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تواصل  – فريق التحرير :

أفادت وسائل إعلام كويتية، أن جهاز ​أمن الدولة​ وضع أسماء 100 وافد من جنسيات مختلفة على قوائم الممنوعين من تجديد إقاماتهم في البلاد عند إنتهائها، وبالتالي يتوجب عليهم وأسرهم المغادرة فور انتهاء إقاماتهم.
ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر أمنية مطلعة، أن “الغالبية العظمى من الممنوعين من تجديد إقاماتهم يحملون الجنسية اللبنانية، والباقون من جنسيات مختلفة وعديدة، أبرزها الإيرانية واليمنية والسورية والعراقية والباكستانية والأفغانية والبنغالية والمصرية”.
وأكدت المصادر أن “أمن الكويت خط أحمر، ولن يسمح لأي شخص يمثل أي نوع من أنواع التهديد لأمن الوطن بالتواجد على أرضه”.
وكشفت أن “بعض هؤلاء الوافدين ​اللبنانيين​ يشتبه في انتمائهم أو انتماء أقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية لمليشيا ل​حزب الله​، أما البعض الآخر فمن الجنسيات الأخرى، ومنهم أشخاص سبق اتهامهم في قضايا خطيرة مثل غسل الأموال وغيرها من القضايا الحساسة، وإما أنهم ضمن قائمة غير المرغوب في تواجدهم داخل البلاد لما تقتضيه المصلحة العامة”.
وأشارت المصادر، إلى أن “عدداً من الممنوعين من تجديد إقاماتهم اكتشفوا ذلك عند مراجعتهم لإدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست، وقد طلب منهم مغادرة البلاد وأسرهم فوراً”، لافتةً إلى أن “جهاز أمن الدولة يعمل في كافة الاتجاهات التي من شأنها حفظ ​الأمن الداخلي​ للبلاد، مشيرة إلى أن تعليمات صريحة وواضحة صدرت من كبار القيادات الأمنية بعدم التهاون في ذلك الملف، وعدم الاستجابه لأي ضغوط أو “واسطات” مهما كانت”.

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