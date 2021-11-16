الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

براتب 14 ألف ريال.. «السوق المالية» تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

براتب 14 ألف ريال.. «السوق المالية» تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
0

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين (GDP) لعام 2022م بمدينة الرياض، لخريجي وخريجات البكالوريوس أو الماجستير في مختلف التخصصات التقنية والإدارية والقانونية والهندسية والمالية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الفئة المستهدفة:
– يستهدف خريجي وخريجات البكالوريوس أو الماجستير في (مختلف التخصصات).
مدة البرنامج:
– مدة (9) أشهر.
نبذة عن البرنامج:
– برنامج تطوير الخريجين، هو برنامج مُصمم للخريجين السعوديين الذين يعتزمون بدء مهنتهم و بناء خبرتهم في السوق المالية.
مدة البرنامج تسعة أشهر بدوام كامل، ويوفر فرص غير محدودة وخبرة متقدمة في السوق المالية.
من المزايا:

1- راتب شهري حسب المؤهل:

– لحملة البكالوريوس (12,350 ريال).
– لحملة الماجستير (14,000 ريال).
2- تأمين طبي للمتدربين وأسرهم (الزوج / الزوجة ، الأبناء)
3- إجازة سنوية.
4- الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر.
5- تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- خريجي وخريجات البكالوريوس أو الماجستير في (مختلف التخصصات) من جامعة مُعتمدة.
3- الالتزام بدوام كامل.
4- إجادة اللغة الإنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/04/11هـ الموافق 2021/11/16م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
اضغطهنا:

مواد ذات صلة

بتداولات 6 مليارات ريال.. تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً اليوم

بتداولات 6 مليارات ريال.. تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً اليوم

وظائف شاغرة بعدة تخصصات لدى مركز غرفة الشرقية

وظائف شاغرة بعدة تخصصات لدى مركز غرفة الشرقية

مختص: المركبات ذاتية القيادة ستخفض 90% من حوادث الطرق.. والتأمين يواكب المرحلة

مختص: المركبات ذاتية القيادة ستخفض 90% من حوادث الطرق.. والتأمين يواكب المرحلة

لحمَلة الثانوية والدبلوم.. وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

لحمَلة الثانوية والدبلوم.. وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>