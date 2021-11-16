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«الأرصاد» تتوقع: انخفاض ملموس في درجات الحرارة بدءاً من الليلة

«الأرصاد» تتوقع: انخفاض ملموس في درجات الحرارة بدءاً من الليلة
الارصاد الطقس المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، انخفاض ملموس في درجات الحرارة بعدة مناطق بدءاً من الليلة إلى الخميس المقبل – بمشيئة الله-.

وكشف مركز الأرصاد، عن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في عدة مناطق، وجاءت كالتالي:

1- الجوف والحدود الشمالية وحائل وتبوك تصل من 6 إلى 10 درجات مئوية.

2 – الرياض والقصيم تصل من 11 إلى 13 درجة مئوية.

3 – الشرقية تصل من 9 إلي 12 درجات مئوية.

وكان المتحدث الرسمي باسم الأرصاد حسين القحطاني، قد توقع أن يكون اليوم الثلاثاء هو اليوم الأخير للحالة الجوية المطرية التي شهدتها أجزاء من المملكة، كما توقع حالة ممطرة جديدة تبدأ الأسبوع المقبل.

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