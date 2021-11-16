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مصري يحرق صديقه بـ«البنزين» أمام المارة.. والتحقيقات تكشف السبب!

مصري يحرق صديقه بـ«البنزين» أمام المارة.. والتحقيقات تكشف السبب!
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تواصل – فريق التحرير:

أقدم شاب على إحراق صديقه وسط الشارع أمام المارة نتيجة خلافات مالية، وذلك بمنطقة السلام بالعاصمة المصرية القاهرة.

ووفقاً لـ”العربية نت”، فقد أقدم شاب على إحراق صديقه، وهو سائق “توك توك”، بعد أن اقترض المجني عليه 3 آلاف جنيه من المتهم لإجراء إصلاحات في “التوك توك” الذي يملكه، وفق ما كشفت تحريات الأمن.

ولم يرد المجني عليه المبلغ في الموعد المتفق عليه، فقابله المتهم وطلب منه سداد المبلغ، ثم هدده في حال استمر بمماطلته.

وإثر عدم تمكن المجني عليه من السداد، وخلال سيره بالتوك توك في أحد الشوارع، اعترض المتهم طريقه وطلب منه النزول لحل الخلاف بينهما، وعندما نزل أخرج المتهم زجاجة بنزين من ملابسه وأشعل النار فيه بعود كبريت ثم فر هارباً.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وبحوزته زجاجة تحوي كمية من البنزين. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحابته للنيابة التي تولت التحقيق.

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