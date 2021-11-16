الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«تويتر» يعلن حل مشكلة التغريدات المختفية.. إليك الطريقة

«تويتر» يعلن حل مشكلة التغريدات المختفية.. إليك الطريقة
0

تواصل – وكالات:

أعلن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حل مشكلة ظلت قائمة منذ فترة طويلة.، وهي التغريدات المختفية.

وشهدت الأشهر الماضية استياء العديد من مستخدمي الموقع الذين اشتكوا من مشكلة اختفاء التغريدات أثناء القراءة، وذلك بسبب تحديث التغريدات بصورة مفاجئة، وتغير الخط الزمني.

وأكد موقع تويتر، أمس، أنه أصبح متاحا الآن للمستخدمين اختيار الوقت الذي يرغبون فيه من تحميل تغريدات جديدة على الخط الزمني، وذلك من خلال الضغط على عداد التغريدات الموجود في الجزء العلوي من الواجهة، مشيرًا إلى أن حل مشكلة التغريدات المختفية يتوافر في الوقت الحالي على نسخة الويب وليس التطبيق الذكي.

من ناحية أخرى، طرح موقع “تويتر” في مطلع الشهر الجاري ميزة جديدة تساعد على البحث عن تغريدات قديمة داخل حسابات محددة.

مواد ذات صلة

أمريكا وبريطانيا.. عطل يضرب «تويتر» في عدد من دول العالم

أمريكا وبريطانيا.. عطل يضرب «تويتر» في عدد من دول العالم

على طريقة «ترامب».. فيسبوك و تويتر يعاقبان رئيس وزراء إثيوبيا

على طريقة «ترامب».. فيسبوك و تويتر يعاقبان رئيس وزراء إثيوبيا

لكل مستخدمي «إنستقرام»: إليكم ميزة جديدة للتطبيق عبر «تويتر»

لكل مستخدمي «إنستقرام»: إليكم ميزة جديدة للتطبيق عبر «تويتر»

10 مليارات دولار خسائر «فيسبوك وسناب شات وتويتر».. تعرف على السبب

10 مليارات دولار خسائر «فيسبوك وسناب شات وتويتر».. تعرف على السبب

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>