«تويتر» يعلن حل مشكلة التغريدات المختفية.. إليك الطريقة

تواصل – وكالات:

أعلن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حل مشكلة ظلت قائمة منذ فترة طويلة.، وهي التغريدات المختفية.

وشهدت الأشهر الماضية استياء العديد من مستخدمي الموقع الذين اشتكوا من مشكلة اختفاء التغريدات أثناء القراءة، وذلك بسبب تحديث التغريدات بصورة مفاجئة، وتغير الخط الزمني.

وأكد موقع تويتر، أمس، أنه أصبح متاحا الآن للمستخدمين اختيار الوقت الذي يرغبون فيه من تحميل تغريدات جديدة على الخط الزمني، وذلك من خلال الضغط على عداد التغريدات الموجود في الجزء العلوي من الواجهة، مشيرًا إلى أن حل مشكلة التغريدات المختفية يتوافر في الوقت الحالي على نسخة الويب وليس التطبيق الذكي.

من ناحية أخرى، طرح موقع “تويتر” في مطلع الشهر الجاري ميزة جديدة تساعد على البحث عن تغريدات قديمة داخل حسابات محددة.