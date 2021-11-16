قرار عاجل من أمير الكويت بشأن تفويض ولي عهده بممارسة بعض اختصاصاته

تواصل – وكالات:

أصدر أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوما أميريا بتفويض ولي عهده سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بإصدار المراسيم الأميرية.

ونقلت “العربية” عن الجريدة الرسمية في الكويت، اليوم، أن أمير الكويت أصدر أمراً بتفويض ولي العهد باقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدارها وردها.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، أمس، تصريحًا للشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، كشف فيه عن صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لأمير الكويت وبصفة مؤقتة.