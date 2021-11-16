أمريكا تعرب عن غضبها تجاه روسيا بعد تجربة صاروخية خطيرة

تواصل – وكالات:

أعربت الولايات المتحدة عن غضبها بعد إقدام روسيا على إجراء تجربة صاروخية وصفتها بأنها خطيرة شكلت تهديدا لحياة طاقم العمل على متن المحطة الفضائية الدولية.

التجربة التي وصفتها أمريكا وفق “بي بي سي” بأنها غير مسؤولة أسفرت عن تفجير أحد الأقمار الصناعية الروسية، مخلفة بعض الحطام مما اضطر طاقم المحطة الفضائية الدولية إلى الاحتماء داخل كبسولات.

يذكر أن سبعة أفراد يشكلون طاقم العمل الحالي يتواجدون على متن المحطة الدولية، من بينهم أربعة من الولايات المتحدة، وواحد من ألمانيا، واثنان من روسيا.