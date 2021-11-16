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الليلة بـ 10 آلاف دولار.. تعرّف على الفندق الأكثر انعزالاً في العالم (صور)

الليلة بـ 10 آلاف دولار.. تعرّف على الفندق الأكثر انعزالاً في العالم (صور)
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تواصل – وكالات :

سلطت صحيفة “ذا صن” البريطانية، الضوء على فندق “شيلدون شاليه”، وهو الأكثر انعزالاً في العالم، حيث يتيح لضيوفه الاستمتاع بمناظر طبيعية خلابة مقابل 10 آلاف دولار في الليلة الواحدة.

ووفقاً للصحيفة البريطانية، يقع “شيلدون شاليه” المكون من 5 غرف نوم على حافة مدرج دون شيلدون في نهر روث الجليدي الخلاب في دينالي بألاسكا، ولا يمكن الوصول إليه إلا جوا.

ويرتفع الفندق 1829 مترا فوق مستوى سطح البحر، ويقع بمنطقة تكثر فيها الدببة والذئاب وحيوانات الوعل.

ويقدم القائمون على الفندق لزواره خدمة النقل بواسطة طائرة مروحية، ووجبات طعام، هذا إلى جانب عدد من الأنشطة مثل التزلج على الجليد وتسلق الجبال وصيد السمك.

فيما توفر غرف الفندق إطلالات “بانورامية” على المناظر الطبيعية، وهي قادرة على استيعاب 10 ضيوف بذات الوقت.

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التعليقات (١)اضف تعليق

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    ابو سعود السرحاني

    اهلا وسهلا بالجميع لا استطيع التحدث عن منطقتي سترك الحديث لكل من حظي بزيارتها ليبدي رايه بها