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مخاوف في لبنان بعد تفشي إصابات الأنفلونزا في المدن والقرى

مخاوف في لبنان بعد تفشي إصابات الأنفلونزا في المدن والقرى
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تواصل – وكالات:

تشهد مناطق عدة في لبنان انتشار لمرض الأنفلونزا بشكل مخيف على مدار الأيام الماضية، خاصة محافظة البقاع شمالي شرق البلاد قرب مدينة بعلبك وجوارها، وسط معلومات عن إصابة العديد من الأطفال، بسبب غياب وسائل التدفئة.

ونقلت “سكاي نيوز عربية” عن مصادر محلية أنه سُجل اليوم 45 حالة فقط في عيادة واحدة، وذلك بسبب موجة قاسية تضرب بعض القرى بالإضافة إلى تغير الطقس إلى البرودة، والعدوى المتنقلة في المدارس والإهمال في الوقاية.

وأوضحت المصادر أن المرض يجتاح وعلى مدار أسبوع قرى بقاعية وصولاً إلى منطقة الهرمل شمالي البقاع، بشكل سريع، مما استدعى تحرك مصلحة الصحة في المنطقة لمتابعة الوضع بعد انتشار العدوى سريعاً بين العائلات، خاصة وأن المستشفيات في المنطقة تعج بالمصابين.

فيما أشارت مصادر طبية إلى أن الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا جاءت سلبية، مما يعني أن الإصابات هي بأنواع مختلفة من الأنفلونزا، إلا أنها تتسبب بارتفاع في درجات الحرارة وسعال وآلام حادة في الصدر.

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