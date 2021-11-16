تنبيه مهم لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الرياض

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، ‏تنبيهًا لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الرياض في كلّ من (المجمعة – رماح).

ونوه أمن الطرق بأن المنطقة قد تشهدُ رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة يُصاحب ذلك تدني في مدى الرؤية، مطالبًا بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، ظهور السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الحدود الشمالية، الرياض والشرقية، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعولق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من وسط المملكة.

وأوضح أنه لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي ومرتفعات عسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة في الصباح الباكر.