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أخيرًا.. علماء يكشفون سر “النقاط الساخنة” على خلايا الدماغ

أخيرًا.. علماء يكشفون سر “النقاط الساخنة” على خلايا الدماغ
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تواصل- وكالات:

كشفت دراسة جديدة سر اللغز البيولوجي لمجموعات البروتينات الموجودة على سطح خلايا الدماغ المعروفة بـ “النقاط الساخنة” والتي لها دور رئيسي في التعلم والذاكرة الأمر الذي ظل يحير العلماء لعقود.

وأكدت الدراسة  أن مجموعات البروتينات عبارة عن “نقاط ساخنة” لإشارات الكالسيوم وهي حيوية في تنشيط التعبير الجيني وأن اللغز المحير في طريقه للحل.

استطاع عالم الفسيولوجيا، جيمس تريمر، من جامعة كاليفورنيا، مع مجموعة من العلماء معرفة وظيفة الأنواع الأخرى من مجموعات القنوات الأيونية، الموجودة في نقاط الاشتباك العصبي.

ومن خلال التجارب التي أجريت على الخلايا العصبية للقوارض، قإنه سيتم القضاء أساسا على اقتران نسخ الإثارة، وهو أمر بالغ الأهمية للتعلم والذاكرة وأشكال أخرى من اللدونة العصبية.

وأوضح الباحثون، أن هذه المجموعات العصبية والمحفوظة، ما يعني أنها ظلت نسبيا دون تغيير بسبب العمليات التطورية مما يشير إلى أهميتها في اللافقاريات والفقاريات، بما في ذلك البشر. ويمكن تثبيت ما يصل إلى 100 مجموعة في خلية واحدة.

وأكد تريمر أن هذه النتائج الجديدة قد توفر معلومات يمكن أن تشكل بحثا جديدا حول دورها في وظائف المخ، وربما في نهاية المطاف تطور فئات جديدة من العلاجات.

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