اعتماد شركة سعودية لتصنيع أجزاء الطائرات في 3 مناطق عالمية

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اتفقت الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة “وهج”، مع شركة هانيويل الأميركية ، كمورد معتمد لتصنيع أجزاء الطائرات.

يأتي هذا في الوقت الذي تستهدف فيه المملكة بقيادة الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي من المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.

وبحسب الوطن ستقوم “وهج” بتصنيع وتصدير مجموعة متنوعة من قطع غيار الطائرات لشركة هانيويل ايروسبيس في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا.

وتتضمن الاتفاقية، قيام شركة “وهج” بتزويد قطع غيار المعدات الأصلية لشركة هانيويل والتي تدخل في منتجات مثل العجلات والمكابح وأنظمة الطاقة والمحركات والأنظمة الجوية والحرارية.

وتعتبر شركة “وهج” إحدى الشركات الحاصلة على اعتماد AS9100 في المملكة، وتعمل في مجال تصنيع مكونات آلية عالية الدقة ومجموعات وأجزاء فرعية لصناعات الطيران.