سرقات بالملايين..القبض على عصابة لصوص المشاهير ببريطانيا

تواصل- وكالات:

ألقت السلطات البريطانية القبض على ثلاثة أشخاص ينتمون لعصابة تخصصت بالسطو على منازل المشاهير، في عملية وصفتها وسائل إعلام بأنها أكبر عملية سرقة محلية منظمة في هذا البلد.

ونقلت “سكاي نيوز عربية” اليوم عن صحيفة “ميترو” البريطانية، تأكيدها أن عمليات السرقة تمت على مدار 13 يوما فقط.

وتعود لعام 2019 وأن اللصوص تمكنوامن سرقة أكثر من 26 مليون جنيه إسترليني، كانت على شكل نقود ومجوهرات وأحجار كريمة.

وكانت المفاجأة أن من بين الضحايا نجم الكرة الإنجليزية ولاعب خط وسط تشيلسي السابق ومديره فرانك لامبارد، ومقدمة البرامج التلفزيونية كريستين، ومالك نادي ليستر سيتي الراحل فيشاي سريفادانابرابها، والممثلة تمارا إيكلستون.

فيما اعترف كل من يوغوسلاف يوفانوفيتش وأليساندرو مالطي وأليساندرو دوناتي، بالتهم المسندة إليهم، بينما فرّ دانييل فوكوفيتش إلى صربيا.

وطبقا للصحيفة البريطانية، فإن العصابة كانت تخطط لتنفيذ ضربات مشابهة على منازل مشاهير آخرين في أوروبا، هذا إلى جانب المزيد ببريطانيا وأن أفراد العصابة قد نقلوا قسما كبيرا من الأموال التي سرقوها خارج بريطانيا.

وقد تمكنت كاميرات المراقبة من رصدهم في متاجر وهم ينفقون آلاف الجنيهات على عدد من المنتجات والسلع.