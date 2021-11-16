الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

سرقات بالملايين..القبض على عصابة لصوص المشاهير ببريطانيا

سرقات بالملايين..القبض على عصابة لصوص المشاهير ببريطانيا
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-04-25 13:19:45Z | |
0

تواصل- وكالات:

ألقت السلطات البريطانية القبض على ثلاثة أشخاص ينتمون لعصابة تخصصت بالسطو على منازل المشاهير، في عملية وصفتها وسائل إعلام بأنها أكبر عملية سرقة محلية منظمة في هذا البلد.

ونقلت “سكاي نيوز عربية” اليوم عن صحيفة “ميترو” البريطانية، تأكيدها أن عمليات السرقة تمت على مدار 13 يوما فقط.

وتعود لعام 2019 وأن اللصوص تمكنوامن سرقة أكثر من 26 مليون جنيه إسترليني، كانت على شكل نقود ومجوهرات وأحجار كريمة.

وكانت المفاجأة أن من بين الضحايا نجم الكرة الإنجليزية ولاعب خط وسط تشيلسي السابق ومديره فرانك لامبارد، ومقدمة البرامج التلفزيونية كريستين، ومالك نادي ليستر سيتي الراحل فيشاي سريفادانابرابها، والممثلة تمارا إيكلستون.

فيما اعترف كل من يوغوسلاف يوفانوفيتش وأليساندرو مالطي وأليساندرو دوناتي، بالتهم المسندة إليهم، بينما فرّ دانييل فوكوفيتش إلى صربيا.

وطبقا للصحيفة البريطانية، فإن العصابة كانت تخطط لتنفيذ ضربات مشابهة على منازل مشاهير آخرين في أوروبا، هذا إلى جانب المزيد ببريطانيا وأن أفراد العصابة قد نقلوا قسما كبيرا من الأموال التي سرقوها خارج بريطانيا.

وقد تمكنت كاميرات المراقبة من رصدهم في متاجر وهم ينفقون آلاف الجنيهات على عدد من المنتجات والسلع.

مواد ذات صلة

الإصابات تجاوزت 253 مليوناً.. العالم ينتظر شتاءً مرعباً بسبب «كورونا» والولايات المتحدة في المقدمة

الإصابات تجاوزت 253 مليوناً.. العالم ينتظر شتاءً مرعباً بسبب «كورونا» والولايات المتحدة في المقدمة

انفجار سيارة يهز «ليفربول» وسقوط قتيل ومصاب

انفجار سيارة يهز «ليفربول» وسقوط قتيل ومصاب

بشرى سارة.. دراسة حديثة تكشف عن دواء ينهي معاناة مرضى الكلى

بشرى سارة.. دراسة حديثة تكشف عن دواء ينهي معاناة مرضى الكلى

تطور خطير في أزمة إثيوبيا.. «أديس أبابا» تعتقل أمريكيين وبريطانيين

تطور خطير في أزمة إثيوبيا.. «أديس أبابا» تعتقل أمريكيين وبريطانيين

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>