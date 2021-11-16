زلزال جديد يضرب إيران

تواصل- فريق التحرير

تعرضت محافظة هرمزكان جنوبي إيران لزلزال جديد، صباح اليوم الثلاثاء، والذي ضرب مدينة فين.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن مركز رصد الزلازل بالمؤسسة الجيوفيزيائي التابعة لجامعة طهران، أن زلزالا وقع بقوة 4 درجات ريختر، على بعد 22 كيلومتر من مدينة فين شمالي بندرعباس.

وكان زلزال ضرب محافظة هرمزكان الإيرانية، يوم الأحد الماضي، لتصل عدد الزلازل التي ضربت المحافظة إلى ثلاثة في يوم واحد.

كما نقلت وكالة “إرنا” عن مركز رصد الزلازل أن زلزالا ثالثا ضرب مدينة قلعة قاضي في محافظة هرمزكان، بلغت شدته 4.5 درجة على مقياس ريختر.