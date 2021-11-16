أكبر عملة مشفرة في العالم تنخفض بأكثر من 4%.. ماذا يحدث

تواصل- وكالات:

تعرضت أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم اليوم إلى تراجع ملحوظ، حيث هبط سعر “بيتكوين” لأكثر من 4% إلى نحو 60 ألف دولار مواصلة تراجعها خلال الأسبوع.

وكان سعر بيتكوين قد تراجع إلى 60350 دولارا، منخفضة عن ارتفاعها القياسي عند مستوى 69 ألفا الذي سجلته في العاشر من نوفمبر بأكثر من 11 في المائة.

فيما انخفض سعر “إيثر” ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية 4.5 في المائة إلى 4355.4 دولار.

وقال خبراء العملات المشفرة – حسب “رويترز”- إن هذا الانخفاض يرجع على الأرجح لعمليات بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعات سابقة.