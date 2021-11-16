الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أكبر عملة مشفرة في العالم تنخفض بأكثر من 4%.. ماذا يحدث

أكبر عملة مشفرة في العالم تنخفض بأكثر من 4%.. ماذا يحدث
0

تواصل- وكالات:

تعرضت أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم اليوم إلى تراجع ملحوظ، حيث هبط سعر “بيتكوين” لأكثر من 4% إلى نحو 60 ألف دولار مواصلة تراجعها خلال الأسبوع.

وكان سعر بيتكوين قد تراجع إلى 60350 دولارا، منخفضة عن ارتفاعها القياسي عند مستوى 69 ألفا الذي سجلته في العاشر من نوفمبر بأكثر من 11 في المائة.

فيما انخفض سعر “إيثر” ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية 4.5 في المائة إلى 4355.4 دولار.

وقال خبراء العملات المشفرة – حسب “رويترز”- إن هذا الانخفاض يرجع على الأرجح لعمليات بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعات سابقة.

مواد ذات صلة

67 ألف دولار.. قفزة جديدة في سعر «بيتكوين»

67 ألف دولار.. قفزة جديدة في سعر «بيتكوين»

«أرامكو» تنفي دخولها في الاستثمار بأنشطة «البيتكوين»

«أرامكو» تنفي دخولها في الاستثمار بأنشطة «البيتكوين»

هبوط مفاجئ للعملة الرقمية «بيتكوين».. ما علاقة الصين؟

هبوط مفاجئ للعملة الرقمية «بيتكوين».. ما علاقة الصين؟

بعدما قفزت فوق 61 ألف دولار.. تراجع مفاجئ في سعر عملة «بيتكوين»

بعدما قفزت فوق 61 ألف دولار.. تراجع مفاجئ في سعر عملة «بيتكوين»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة