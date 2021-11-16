«قيس سعيد.. رئيس فريد».. نشيد يشعل مواقع التواصل في تونس

تواصل- فريق التحرير

تسبب مقطع فيديو ظهر فيه عدد من الأطفال في تونس في جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ترديدهم نشيد للرئيس التونسي ” قيس سعيد”.

وجاءت كلمات النشيد التي سخر منها رواد مواقع التواصل الاجتماعي: “جاءنا رجل نظيف.. برفق قال لنا.. ليس هنالك ما يخيف.. قيس سعيد.. رئيس فريد.. قيس سعيد.. رئيس شديد”.

وقام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مقطع الفيديو، ووجهوا انتقادات حادة لأستاذ الموسيقى الذي قام بتصوير الفيديو.

وعلق أحد النشطاء على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا : “عيب في حق الديمقراطية وجريمة في حق الطفولة أن يتم توظيف براءة الأطفال”.

وتساءل أيضا أحد النشطاء قائلا: “أين أنتم.. من تدعون الدفاع عن انتهاك الطفولة بشعارات الحرية”.

وطالب البعض رئيس الجمهورية بالتبرؤ رسميا وعلنيا ممن يريدون أن يعيدوا تونس إلى الشخصنة المقيتة، بحسب وصفهم.